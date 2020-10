Viminale: “Mascherina obbligatoria anche per chi fa attività motoria”

Una precisazione che arriva dal Viminale, in merito alle comunicazioni dei giorni scorsi sulla mascherina obbligatoria. Con una circolare firmata ieri dal capo di Gabinetto, Bruno Frattasi, si chiariscono le disposizioni già pubblicate lo scorso 7 ottobre.

Da oggi l’esenzione per la mascherina sarà possibile solo “per chi ha in corso attività sportiva e non quella motoria”. In Gazzetta Ufficiale è rimasta l’esenzione solo per l’attività sportiva, per questo chi andrà a correre al parco dovrà indossare la mascherina.

Il ministero della Salute, per “attività motoria” intende: “qualunque movimento determinato dal sistema muscolare che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello delle condizioni di riposo”.