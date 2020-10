Coronavirus, Fontana: “Contrasteremo ogni tentativo di lockdown”

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha affermato che si cercherà di contrastare ogni tentativo di lockdown da parte del Governo.

“Il virus si sta ripresentando, oggi avremo una riunione con il Governo per decidere il da farsi”, ha dichiarato Fontana, che ha spiegato come il Paese “non può permettersi” un altro lockdown come quello già effettuato nei mesi da febbraio in poi.

Il Governo ha ufficializzato alcune nuove restrizioni, come lo stop allo sport e l’obbligo della mascherina all’aperto, oltre al divieto di sostare davanti a bar e ristoranti.