Coronavirus nel mondo oggi 12 ottobre, salgono i casi in Europa

Sono in crescita i numeri in Europa, con Spagna e Francia che hanno il maggior numero di contagi giornalieri, mentre crescono anche in Italia, secondo l’ultimo bollettino di ieri.

Negli Stati Uniti sono quasi 8 milioni i casi positivi, con 219 mila morti, mentre in Brasile si sono raggiunti i 150 mila morti. La Spagna è quasi a 900 mila contagiati, mentre la Francia è a 734 mila, il Regno Unito ha superato i 600 mila casi e l’Italia i 354 mila.