Coronavirus, quarantena ridotta a 10 giorni. Basterà un tampone negativo per essere considerati “guariti”

Il Governo ha cambiato alcune norme, in coordinamento con il Cts, per quanto riguarda la quarantena ed i tamponi. La quarantena viene ridotta da 14 giorni a 10 giorni. Inoltre chi è positivo e deve fare i tamponi di controlli, potrà farne solamente uno per la conferma della “guarigione” e poter tornare a lavoro.

Confermato dal ministro lo stop alle feste private, con dei controlli che verranno effettuate.

Inoltre chi è asintomatico e non riesce a “negativizzarsi”, potrà essere libero dalla quarantena dopo 21 giorni. Questo per evitare di portare troppe persone in quarantena, considerando che a contatto con una persona positiva si finisce in quarantena.