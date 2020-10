Nobel per l’Economia 2020 a Milgrom e Wilson per nuovi sistemi di aste

Il premio Nobel per l’Economia è andato a Paul R. Milgrom e Robert B. Wilson. Nelle motivazioni presentate dalla Banca Centrale di Svezia, che ha assegnato il premio, c’è la “ricerca di modelli di vendita all’asta, per quanto riguarda beni di difficile vendita nella modalità tradizionale, come le frequenze radio”.

I due vincitori del premio Nobel sono economisti statunitensi, rispettivamente di 72 e 83 anni. “I due hanno migliorato la teoria delle aste e inventato nuovi formati di aste, a vantaggio di venditori ed acquirenti in tutto il mondo”, questo si legge nelle motivazioni del premio.