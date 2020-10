Speranza: “Vietate le feste private”. Mascherina obbligatoria per il passeggio

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha spiegato che saranno vietate anche le feste private, in una misura contenuta nel nuovo Dpcm. Lo annuncia in anticipo il ministro, collegato con la trasmissione “Che tempo che fa”.

Intanto il Viminale ha chiarito la questione legata alla corsa: chi fa jogging non dovrà indossare la mascherina, essendo considerata attività fisica. Ieri si era creata confuzione tra “attività motoria” ed “attività sportiva”, visto che per la prima rimaneva l’obbligatorietà della mascherina. Come attività motoria è considerata la passeggiata.

Vietate le feste private

“Siamo costretti a rendere più strette le misure, con un cambio di marcia per rimettere la curva sotto controllo. Ho proposto il divieto di tenere feste private”, queste le parole di Roberto Speranza.