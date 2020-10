Trump: “Sono diventato immune”. Chiesto di ripristinare il dibattito con Biden

Il presidente Trump ha affermato di essere diventato “immune” al coronavirus, con la pubblicazione di un rapporto dei medici della Casa Bianca. Ne ha dato notizia lo stesso Trump intervenuto a Fox News: “Il presidente è in ottima forma, sembra si sia immunizzato”, ha dichiarato Trump parlando di se stesso in terza persona.

Il medico personale di Trump ha confermato la notizia: “Il presidente è all’interno dei criteri del Cdc per l’interruzione dell’isolamento. Non è più considerato a rischio trasmissione”, queste le parole di Sean Conley. Non è stato specificato se Trump sia positivo o negativo al tampone.

Chiesto anche di ripristinare il dibattito in tv del prossimo 15 ottobre con Joe Biden, inizialmente cancellato per via della positività del presidente Trump. Rimane confermato quello del 22 ottobre.