Chiara Appendino annuncia che non si ricandiderà a sindaco di Torino

La nota esponente del Movimento 5 Stelle, Chiara Appendino, oggi sindaca di Torino, ha annunciato che non si ricandiderà nel 2021 alla guida della città. Negli ultimi giorni era stata al centro di un’indagine per falso ideologico.

Ne ha dato comunicazione nelle ultime ore, con la conferma che è arrivata anche ai media nazionali. In questi giorni si sta discutendo sulla figura del sindaco di Roma, con il ruolo di Virginia Raggi che è in valutazione dai vertici del M5S, in virtù di una possibile alleanza con il PD.

La rinuncia di Chiara Appendino apre alla possibilità di alleanza tra PD e Movimento 5 Stelle, con il candidato che potrebbe essere un nome del Partito Democratico.