Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 13 ottobre: nuova impennata: quasi 6 mila casi. Triplicano le terapie intensive, oltre 40 morti

I dati di oggi 13 ottobre sul coronavirus in Italia sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. Nei giorni scorsi c’è stata una diminuzione del numero dei tamponi, come spesso accade durante il weekend per la minor capacità di elaborazione dei test Covid-19.

Domani si terrà un vertice sul trasporto pubblico, mentre nel nuovo Dpcm firmato nella notte sono vietate le feste private, con “forte raccomandazione” per quelle con più di sei persone.

Bollettino Protezione Civile 13 ottobre

Oggi c’è stata una nuova impennata dei casi positivi, con quasi 6 mila nuovi casi. Salgono di molto le terapie intensive, con 62 posti letto occupati in più rispetto a ieri. Aumentano anche i morti, oltre 40.

I dati sul Covid-19: