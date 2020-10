Cristiano Ronaldo positivo al coronavirus

Cristiano Ronaldo è risultato positivo al coronavirus. Lo hanno reso noto i media in Portogallo, dove il calciatore si trovava per le gare delle nazionali. La Federcalcio di Lisbona ha confermato la notizia.

Cristiano Ronaldo è in ritiro con il Portogallo e domani avrebbe dovuto affrontare la Svezia.

Ci sono stati già dei problemi legati alle convocazioni in Nazionale, che hanno “ribaltato” e reso ancora più difficile il mantenimento delle “bolle” per la diffusione del contagio da coronavirus. Ora tutti i compagni di squadra di Ronaldo sono a rischio contagio, con il rischio per i vari campionati, in primis europei.