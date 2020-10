Gualtieri: “Assegno unico ai figli nel 2021. Riforma del fisco in tre anni”

Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle prossime mosse economiche del Governo.

La riforma fiscale

Secondo Gualtieri la riforma del fisco avrà una durata di tre anni, attraverso una legge delega che andrà a collegarla alla riforma che dovrebbe arrivare già nel 2021, cioè l’assegno unico per i figli.

Con l’assegno unico dei figli si taglieranno altre deduzioni, andando a semplificare il fisco attuale, che andrà poi ulteriormente riformato.

“Il modulo della riforma dell’Irpef, cioè quello principale della riforma del fisco, vogliamo sia operativo a partire dal 2022”, queste le parole di Gualtieri.

Assegno unico per i figli

L’assegno unico per i figli dovrebbe andare a tutti le famiglie per ogni figlio fino ai 18 anni, per un valore di circa 240 euro e varierà a seconda del reddito, ma dovrebbe avere un valore minimo di 80 euro per i redditi più alti.