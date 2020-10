Amazon Prime Day, le 10 migliori offerte di oggi 14 ottobre

Oggi è l’ultimo giorno di offerte per l’Amazon Prime Day, iniziato ieri e con sconti anticipati dalla scorsa settimana. In offerta ci sono prodotti in tutte le categorie, dalla casa agli accessori per PC, con alcuni sconti convenienti e da poter sfruttare.

Un anticipo rispetto al Black Friday, che avrà luogo il prossimo mese, con decine di offerte disponibile per altre 15 ore. Qui l’articolo sul Prime Day 2020.

Le offerte di Amazon Prime Day di oggi

10. Samsung QE43Q64TAUXZT (QLED)

Per chi è alla ricerca di un televisore di ultima generazione con una risoluzione 4K e la tecnologia Quantum. Si tratta di una delle migliori smart TV sul mercato per rapporto qualità-prezzo, riuscendo a rimanere sotto i 500 euro, mentre gli altri modelli superano i mille euro.

Presente il quantum HDR con dual led, con schermo OLED, che garantisce un contrasto elevato rispetto ai soliti LCD e LEC.

Samsung QE43Q64TAUXZT Serie Q64T QLED Smart TV 43", Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Esclusiva Amazon Tipologia: qled smart TV da 43"

La serie q64 è una variante di colore silver della serie q60 a cui aggiunge il telecomando premium metal one remote [esclusiva ]

100% volume colore: un miliardo di sfumature di colore per immagini brillanti grazie al quantum dot

Quantum hdr con dual LED: una retroilluminazione LED per colori più intensi e contrasti sempre più profondi

Processore quantum lite: immagini reali ottime da ogni sorgente

9. Lenovo IdeaPad 3

Per chi è alla ricerca di un laptop performante ma dal prezzo basso, questa potrebbe essere una buona occasione. Si tratta del Lenovo IdeaPad 3, uno dei più venduti su Amazon e con decine di recensioni positive.

Lo schermo è da 15,6 pollici, con risoluzione FullHD, il che lo rende ottimo sia per l’utilizzo ludico che lavorativo. Il processore AMD Ryzen da 2,30 GHz garantisce ottime prestazioni, con 512 GB di memoria interna SSD e 8 GB di RAM.

Lenovo IdeaPad 3 Notebook, Display 15.6" Full HD TN, Processore AMD Ryzen 7 3700U, 512 GB SSD, RAM 8 GB, Fingerprint, Windows 10, Abyss Blue Dettagli pratici, come l'otturatore di sicurezza che permette di chiudere fisicamente la webcam, ne fanno un'ottima scelta per le attività di ogni giorno

Display 15.6" Full HD con risoluzione 1920x1080; con questo schermo godrai di immagini dettagliate e nitide

Processore AMD Ryzen 7 3700U (4C / 8T, 2,30 GHz fino a 4,0 GHz, 2MB L2 / 4MB L3); con questo processore si hanno ottime prestazioni a consumi ridotti

Storage 512 GB SSD per avere tutto lo spazio necessario dove archiviare i tuoi documenti di lavoro in velocità e sicurezza

4 GB Soldered+ 4 GB SO-DIMM DDR4-2400; una RAM ad alte prestazioni

8. IKOHS netbot S15 – Robot aspirapolvere

Uno dei robot aspirapolvere più venduti su Amazon, con tutte le funzionalità che caratterizzano un aspirapolvere automatico. Ottimo per pavimenti e tappeti e contro i peli degli animali.

Questo modello è in grado anche di lavare tutte le superfici, integrato con il sistema Wi-Fi e con gli assistenti Google Home e Alexa.

IN OFFERTA IKOHS netbot S15 - Robot aspirapolvere Professionale 4 in 1, Scopa, Aspira, Passa Il Panno E Lava, Adatto a Pavimenti e Tappeti, Ottimo per i Peli degli Animali Domestici (Nero-turchese) Robot Aspirapolvere professionale 4 in 1: spazza, aspira, passa il panno e lava, tutto in uno e su ogni genere di superficie. Ideale per famiglie con gli animali domestici, non graffiano il pavimento.

Con la sua navigazione intelligente, il robot automatico sa perfettamente dove si trova, dove pulisce e cosa resta da fare. Integrato in un set completo di protezione intelligente del sensore.

Un robot lava-pavimenti con Intelligente robot, Si muove in modo intelligente adattandosi alla vostra casa, pulisce sotto i mobili, rileva gli ostacoli ed è dotato di un sensore anti-caduta che evita scale.

Potente turbina con tecnologia Max Power che massimizza la potenza d'aspirazione fino. Aspira tutti i tipi di sporco e garantisce un pavimento perfettamente pulito. Passa varie volte sullo stesso punto.

Funzionamento silenzioso, semplice ed intuitivo controllo attraverso il telecomando a distanza. Inoltre, il suo sistema WIFI con riconoscimento vocale è compatibile con i sistemi ALEXA e Google Home.

7. Anker Powerbank Wireless

Un powerbank che offre diverse opportunità per ricaricare in primis gli smartphone. Accumula fino a 10.000 mAh e è compatibile con la ricarica wireless, potendo ricaricare in maniera facile tutti i dispositivi mobili.

Ha un ingresso USB-C, con la possibilità di ricaricare più dispositivi e di utilizzarlo durante la ricarica.

Anker Powerbank Wireless PowerCore da 10.000 mAh con USB-C (Solo Ingresso), caricabatteria Portatile Compatibile con iPhone 11, Samsung, iPad 2020 PRO, AirPods e Altro. Il vantaggio di Anker: unisciti ad oltre 50 milioni di clienti che utilizzano la nostra tecnologia d’avanguardia.

Ricarica wireless, ovunque: con PowerCore posiziona semplicemente il tuo telefono o accessorio con certificazione Qi al centro della base per una semplice ricarica wireless fino a 5 W.

Ricarica simultanea: ottieni una ricarica wireless da 5 W per il tuo telefono o per i tuoi auricolari wireless mentre carichi un altro dispositivo tramite una delle due porte USB da 12 W (uscita max. totale 12 W).

Ricarica durante la ricarica: collega la porta di ingresso USB-C di PowerCore a un caricabatterie da parete mentre allo stesso tempo il tuo telefono riceve una ricarica wireless.

Il prodotto comprende: PowerCore 10K wireless, cavo da USB-A a USB-C, custodia da viaggio, guida introduttiva, garanzia di 18 mesi senza pensieri e un’assistenza clienti straordinaria (caricabatteria da parete non incluso).

6. meross Ciabatta Intelligente Multipresa Wifi

Uno degli accessori più venduti su Amazon per quanto riguarda il settore tech. Si tratta di una ciabatta per prese elettriche con funzionalità “smart”. Si collega tramite Wi-Fi alla rete e può essere controllata in remoto.

Ha tre prese elettriche e 4 prese USB per ricaricare i dispositivi mobili. Possibile il controllo vocale ed il timer, si controlla tramite un’applicazione mobile.

meross Ciabatta Intelligente Multipresa Wifi Smart 3 Prese AC 4 Porte USB, Funzione Timer Protezione da Sovraccarico 2500W 10A, Compatibile con SmartThings, Amazon Alexa, Google Assistant e IFTTT ★APP CONTROLLO REMOTO★: questa presa multipla intelligente ha la protezione di sovratensione, ti offre più sicurezza. Con 3 smart AC e 4 porte usb, ideale per l’uso domestico e all’ufficio. Puoi accendere o spegnere ogni uscita AC e 4 porte usb in qualsiasi posti (4 porte USB non possono essere controllate separatamante)

★CONTROLLO VOCALE★: compatibile con Amazon Alexa, google home e IFTTT, supporto il controllo vocale. Puoi attivare / disattivare un elettrodomestico con il comando vocale tramite Echo o Google Home

★FUNZIONE TIMER★: Crea e imposta programmazioni on / off e una routine di timer di spegnimento automatico per ogni presa e quattro porte USB per funzionare automaticamente. Affinché i tuoi dispositivi possano accendersi e spegnersi da soli. Sunrise / Sunset è pronto. La funzione Random On / Off verrà aggiunta presto tramite l'aggiornamento del firmware

★INSTALLAZIONE SEMPLICE e INTUITIVA★: basta scaricare l'app Meross e seguire i passaggi di installazione per iniziare. Il design dell'app è semplice e intuitivo e la connessione Wi-Fi è molto stabile

★QUALITÀ ECCELLENTE★: La ciabatta intelligente è realizzata in materiale PC ignifugo ed è stata approvata per la sicurezza e la garanzia della qualità. Qualsiasi domanda o problema, ti preghiamo di contattarci, ti aiutiamo a risolverlo sicuramente

5. Hoover FD22RP011 Freedom – Scopa Elettrica Senza Filo

Un modello “stile Dyson” dal prezzo reso competitivo dall’offerta di oltre il 30% del Prime Day.

Si tratta di una scopa elettrica senza fili di Hoover, uno dei marchi leader del settore delle pulizie e degli elettrodomestici. Autonomia fino a 25 minuti ed un tempo di ricarica fino a 6 ore.

Hoover FD22RP011 Freedom - Scopa Elettrica Senza Filo, Autonomia fino a 25 min, 0,7 Litri, Grigio e Rosso, 22w Scopa e aspirapolvere portatile

Autonomia fino a 25 min

Mini Turbo spazzola trattata agli oni d'argento

Accessorio 2 in 1: spazzola a pennello per imbottiti

Bocchetta per fessure

4. Princess Friggitrice ad Aria Calda XL

Uno dei prodotti più acquistati su Amazon, la friggitrice ad aria calda di Princess. Questo modello può grigliare, cuocere con meno grassi rispetto ad una normale friggitrice.

Con questa modalità di frittura si ottiene fino all’80% di grassi in meno sui cibi cucinati. La frittura avviene utilizzando l’aria calda, con una capacità elevata fino a 3,2 litri.

Princess Friggitrice ad Aria Calda XL 182020, 1500 W, 3.2 Litri, Plastica-BPA Free, Nero/Argento Versatile: griglia, arrostisci e cuoci i tuoi piatti preferiti con meno calorie, mantenendo lo stesso gusto e consistenza di una normale friggitrice

80% di grassi: friggi gli alimenti solo con l'aria calda, grazie alla tecnologia di circolazione dell'aria ad alta velocità

Facile da usare: le 7 funzioni di cottura, il controllo regolabile della temperatura, il timer integrato e il pannello di controllo digitale renderanno cucinare un gioco da ragazzi

Capienza XL: l'elevata capacità (3,2 l) permette di cuocere patatine per 5 porzioni in una sola volta

Facile da lavare: componenti estraibili antiaderenti lavabili facilmente con una spugna non abrasiva

3. Kenwood HDP404WH Mixer

Uno dei robot da cucina più completi in commercio, realizzato da uno dei marchi più conosciuti, come Kenwood. Anche questo modello ha migliaia di recensioni positive.

Ha una varietà di accessori notevoli, con il recipiente per il tritatutto, oltre al mixer e lame diverse. In grado di frullare anche gli alimenti più difficili.

IN OFFERTA Kenwood HDP404WH Mixer ad Immersione, 800 W, Tritatutto da 0,5 l, Bicchiere graduato da 0,75 L, Plastica, Bianco Sistema Triblade: frullatore tritatutto multifunzione con lame che si muovono lungo 3 diverse traiettorie; asta removibile in acciaio inox con diametro di 7 cm e lame in acciaio inox

Potente: il motore da 800 W è in grado di gestire anche gli ingredienti ed i composti più difficili da frullare come la frutta ed i tuberi, per zuppe e smoothie deliziosi

Ergonomico: l'impugnatura ergonomica rende il frullatore ancora più confortevole da utilizzare ed il materiale Suregrip assicura una presa solida anche con le mani bagnate o scivolose

Velocità di lavorazione variabile selezionabile in continuo e Turbo ti dà il completo potere sulla preparazione dei tuoi piatti

Accessori inclusi: in dotazione tritatutto da 0.5 L, schiacciaverdure in metallo, una frusta a filo in acciaio inox e un bicchiere graduato da 0.75 ml in plastica senza BPA con coperchio e manico

2. Huawei P30 Lite 64 GB

In sconto di oltre il 20% uno degli smartphone più conosciuti e venduti di Huawei, il P30 Lite da 64 GB. Ha uno schermo da 6,15 pollici e tre fotocamere, con la principale da 24 MP.

Ha integrato l’ultimo sistema operativo di Android, il 9.0 Pie, mentre il processore è HiSilicon Kirin 710 ed ha una batteria da 3.340 mAh.

1. Bose SoundLink 741158-0010

Uno dei migliori modelli di cuffie di Bose senza fili, si collegano via Bluetooth senza problemi. Utilizzabili con dispositivi diversi, senza problemi per cambiare dispositivo.

Autonomia da 15 ore, con audio di qualità come tutti i modelli Bose. Chiamate con qualità chiara, sia per l’ascolto che la trasmissione via microfono integrato.