Coronavirus, Conte: “Non manderemo la polizia nelle case della gente”

Il premier Conte ha rilasciato alcune precisazioni in merito alla “forte raccomandazione” presente nel Dpcm sulle feste private in casa, per le quali è stato fissato un limite di sei persone.

“La curva dei contagi sta crescendo, non vogliamo nuovi lockdown”, ha dichiarato Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Bisogna migliorare i comportamenti anche nelle abitazioni, ma non manderemo la polizia nella casa delle persone”, questo ha affermato Conte, sciogliendo i dubbi che erano nati dopo la firma del Dpcm.