Coronavirus Lombardia oggi 14 ottobre, record di casi (+1.844)

Oggi è stato segnalato dalla Regione Lombardia un record di casi da coronavirus, con 1.844 casi positivi da Covid-19. Sono oltre mille i casi positivi nella provincia di Milano, con oltre 500 nella città.

Il numero è raddoppiato nelle ultime ore, con la giornata di ieri che aveva visto poco più di mille casi.

Antonio Pesenti, coordinatore dell’Unità di crisi della Regione per le terapie intensive, ha dichiarato che la Regione è pronta a riaprire l’ospedale in Fiera Milano, che era stato criticato nei mesi scorsi per i costi di realizzazione.