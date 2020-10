Coronavirus, McKennie della Juventus positivo. Gruppo in isolamento fiduciario

Il giocatore della Juventus McKennie è risultato positivo al coronavirus, dopo i test effettuati nei giorni scorsi.

Ora la squadra è stata posta in isolamento fiduciario e i prossimi impegni in campionato potrebbero essere a rischio. Verranno poi effettuati i tamponi a tutti i componenti della squadra, come accaduto negli ultimi casi di coronavirus.

Nella giornata di ieri era risultato positivo Cristiano Ronaldo, che effettuerà l’isolamento in Portogallo, dove si trovava in ritiro con la Nazionale.