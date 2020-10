Coronavirus, oggi atteso il discorso di Macron per le nuove misure in Francia

Attesa per il discorso di questa sera di Macron, che dovrà comunicare ai francesi le nuove misure sul contenimento del coronavirus, che in Francia ha visto aumentare la diffusione nelle ultime settimane.

Possibile un inserimento del coprifuoco serale, come è accaduto anche in Germania, per cercare di limitare la diffusione del coronavirus. Escluso per ora un lockdown nazionale, come ha ripetuto anche il premier Conte nelle ultime ore. La situazione economica attuale, con il Pil in caduta in tutta Europa, non sembra permettere una seconda chiusura generalizzata.

Il discorso è atteso per le 20 di oggi, con alcune domande che verranno fatte dai giornalisti di TF-1 e France 2.