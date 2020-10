Il caso dei pendolari è arrivato al centro del dibattito dell’opinione pubblica, dopo la richiesta del Cts di ridurre la capienza nei mezzi pubblici al 50%, sostenendo che attualmente le capienze sono più alte ed a rischio contagio.

Oggi previsto un incontro tra le regioni ed il Governo, con la richiesta di fondi ulteriori per aumentare le corse, od in alternativa procedere con la didattica a distanza per gli studenti delle superiori, per evitare assembramenti.