Juventus-Napoli 3-0 a tavolino, arrivata la sentenza del Giudice Sportivo

Dopo diverse polemiche è arrivata la sentenza del Giudice Sportivo sulla gara Juventus-Napoli, non andata in scena a causa dell’assenza della squadra ospite, a seguito di un’ordinanza della Asl cittadina. La Juventus si era presentata regolarmente in campo, con le norme sul coronavirus che obbligavano il Napoli a presentarsi con un 11 titolare, mentre la rosa non è partita per Torino dopo la decisione della Asl di Napoli.

Polemiche sui social dei tifosi del Napoli, per la decisione di non rinviare la partita in seguito alla decisione della Asl.

Ora arriva la decisione del Giudice Sportivo, che penalizza di un punto il Napoli ed assegna la vittoria a tavolino alla Juventus.