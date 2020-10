La direzione del PD di Roma ha confermato che si terranno le primarie per il sindaco di Roma, con le elezioni previste per il 2021. “Le primarie si faranno, Carlo Calenda è benvenuto in questo percorso, che per noi è imprenscindibile”, queste le parole del PD, che si è riunita nelle ultime ore.

Nelle ultime settimane si era escluso si potessero tenere delle primarie, con l’alleanza tra PD e M5S che si sarebbe potuta ripresentare anche nella Capitale.