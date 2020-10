Svelato iPhone 12, 5G e più veloce. Presentato anche HomePod

Il nuovo iPhone 12 è stato presentato nell’evento atteso della Apple, in diverse versioni: Mini, Pro e Pro Max. Secondo quanto è stato dichiarato sarà il 16% più leggero dell’iPhone 11, oltre ad essere più sottile e più piccolo. Sarà in vendita in cinque colorazioni: nero, bianco, rosso, blu e verde. Integrerà la nuova tecnologia 5G, per avere delle connessioni più veloci.

A livello di performance, sarà l’iPhone più veloce di sempre, con il nuovo chip A14, dichiarato il più performante dalla Apple.

Il design rimane pulito, oltre alla presenza del rivestimento anteriore in “Ceramic Shield”, che lo rende più resistente alle cadute.

Sarà disponibile dal 16 ottobre per le ordinazioni, con spedizioni a partire dal 23 ottobre. Il prezzo della versione standard sarà di 939 euro. L’iPhone Mini sarà disponibile dal 6 novembre, al prezzo di 839 euro. L’iPhone 12 Pro e Pro Max costeranno rispettivamente a partire da 1.189 e 1.289 euro, con il Pro Max che sarà disponibile dal 13 novembre.

Presentato anche l’HomePod

Durante l’evento è stato presentato anche il nuovo assistente vocale casalingo, “HomePod”, lo smart speaker che si integra nella casa.