Blocco stradale ad Arzano (Napoli) per il lockdown: proteste dei commercianti

I commercianti della città di Arzano stanno protestando in strada per la decisione di porre il lockdown fino al 23 ottobre, per fermare la diffusione da coronavirus. La decisione è stata presa dalla commissione straordinaria che amministra il Comune. Sono state chiuse anche le scuole, provocando le proteste dei cittadini.

Sono rimasti aperti solamente i negozi che vendono beni di prima necessità. Sospese le attività sportive, il mercato settimanale e gli eventi pubblici.

Il prefetto di Napoli ha inviato agenti delle forze dell’ordine per garantire il rispetto delle norme, anche con l’intervento dell’esercito, impegnato in “Strade sicure”.