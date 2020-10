Coronavirus nel mondo oggi 16 ottobre, superati i 39 milioni di casi

Sono stati superati i 39 milioni di casi positivi, con oltre 1,1 milioni di morti. Negli Stati Uniti sono 8,2 milioni le persone contagiate, con 222 mila vittime dall’inizio dell’epidemia. In India sono oltre 7 milioni i positivi con 112 mila morti.

La Spagna si avvicina al milioni di persone contagiate con 33 mila morti. La Francia ha superato gli 800 mila contagiati e le 33 mila vittime. In Regno Unito sono 673 mila i positivi, mentre in Italia 381 mila, come da bollettino di ieri.