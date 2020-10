L’esponente di Forza Italia, Mariastella Gelmini, è risultata positiva al coronavirus, come ha lei stessa comunicato sui social network. “Avrei dovuto prendere un volo per andare a Cosenza per l’ultimo saluto a Jole Santelli”, ha detto la Gelmini.

“Sto bene, non ho alcun sintomo. Supereremo anche questa”, ha dichiarato sui social network.