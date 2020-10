Un altro caso positivo alla Camera dei Deputati, dopo i tre casi di ieri tra i capigruppo. Sono in totale 14 i casi positivi in Parlamento, con quattro capigruppo contagiati. Le opposizioni chiedono al presidente della Camera, Roberto Fico, di interrompere i lavori in Aula per una settimana.

L’ultimo risultato positivo è il deputato Maurizio Lupi, oltre a Alessandra Ermellino (M5S).