Aumentano nuovamente i dati in Lombardia, dopo alcuni giorni in cui sono impennati i numeri di terapie intensive e decessi. Sono 3.182 i nuovi casi positivi in Lombardia, come comunicato dalla Regione.

I casi di ieri erano stati 2.419, c’è stato dunque un aumetno di oltre 600 positivi nelle ultime 24 ore, con la metà del numero di tamponi.