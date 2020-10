Coronavirus, un caso a Santa Marta in Vaticano: è la residenza del Papa

Un caso accertato da coronavirus in Vaticano, nella residenza del Papa a Santa Marta. Ne ha dato comunicazione la sala stampa vaticana, attraverso il direttore Matteo Bruni. “La persona positiva al momento è in isolamento, come tutte le persone che sono venute a contatto con lui. Ha lasciato Santa Marta, dove risiede abitualmente”, queste le parole della sala stampa vaticana.

Nei giorni scorsi c’erano stati 11 casi tra le Guardie Svizzere in Vaticano. “All’interno della Santa Sede si continuano a monitorare le situazione inerenti al virus”, ha dichiarato Bruni.