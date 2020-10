Miglior friggitrice ad aria 2020: opinioni e guida all’acquisto

Negli ultimi anni si è evoluto un nuovo settore nel comparto degli elettrodomestici da cucina, con lo sviluppo delle friggitrici ad aria, che permettono di cuocere e friggere senza l’utilizzo di olio.

Nell’articolo saranno recensiti i migliori modelli per rapporto qualità-prezzo che sono attualmente sul mercato.

Miglior friggitrice ad aria 2020

Ecco una lista delle migliori friggitrici ad aria del 2020:

Innsky Airfryer XL 5.5L

Princess 182075 Forno

Ariete 4618 Airy Fryer XXL

Moulinex EZ3018 Easy Fry

COSORI Friggitrice ad Aria Calda 5.5L

Philips Airfryer XL HD9260/90

Innsky Airfryer XL 5.5L

Si tratta di uno dei modelli di friggitrici ad aria più venduti su Amazon, con migliaia di recensioni positive. Il rapporto qualità-prezzo è un punto di forza di questo modello.

Si possono inserire cibi fino a 7 kg, che consentono la cottura per porzioni fino a 7 persone o di più.

Sono presenti dei programmi pre-impostati, in totale 8, selezionabili dal display LCD che è presente sul prodotto. Si può indicare il livello di “croccantezza” desiderato.

La pulizia avviene in maniera semplice, con la possibilità di lavare in lavastoviglie il cestello ed il cestino, che si “espellono” tramite un pulsante.

PRO Pulizia facile

Rapporto qualità-prezzo

Recensioni su Amazon

Capienza elevata CONTRO Pochi accessori

Cucinare in modo piu' salutaretutti noi siamo portati a credere che la frittura presupponga una preparazione a base di olio o burro che, a temperature elevate, consente di ottenere una parte esterna croccante e una interna più morbida; in realtà, l'olio non è affatto imprescindibile; la friggitrice ad aria infatti è in grado di sopperire all'uso dei grassi ma capaci di sfruttare solo il calore per friggere gli alimenti ed evita cattivo odore e schizzi d'olio ovunque

E' un multicooker con essa si prepara una gamma molto vasta di piatti, comportandosi come un piccolo forno elettrico ventilato, col vantaggio che è in grado di eliminare molta più umidità dalle pietanze e garantire un risultato croccante e asciutto; e' molto valida, riesce a friggere, arrostire, grigliare e cuocere al forno; inoltre si possono pure fare dolci o torte salate, ed è perfetta per chi ha problemi di colesterolo alto, o di altro genere che sconsigliano l'assunzione di grassi

Schermo lcd digitale il pannello di controllo lcd intuitivo visualizza 8 programmi preimpostati; questi pulsanti di preselezione permettono di preparare un pasto in tempi record; la temperatura regolabile fino a 200 ℃ permette di scegliere il grado di “croccantezza” da conferire a ogni pietanza e ha il timer integrato impostabile fino ai 60 minuti; dotata inoltre di segnali acustici che indicano il "pronto cottura" e il termine della cottura

Princess 182075 Forno

Ci sono due modelli di questa friggitrice ad aria di Princess, con elevata capacità nel modello “Deluxe” che arriva fino a 11 litri di capienza. La versione “standard” è in vendita a 70 euro, la metà rispetto alla versione “Forno”.

Potenza fino a 1800W per poter cuocere tutti gli alimenti, con cestello rotante incluso. Possibile cuocere anche una pizza dal diametro di 23 centimetri.

Sono presenti dei programmi di cottura, 10 modalità da poter impostare attraverso lo schermo touch. Si può cuocere ogni tipologia di cibo, dalle torte al pollo, ma anche pane e pizza. Presente anche il manico per il pollo allo spiedo. Questo è un plus rispetto agli altri modelli di friggitrice ad aria.

Tutti gli elementi sono estraibili e lavabili in lavastoviglie.

PRO Cuoce varie tipologie di cibo

Elevata capacità CONTRO Prezzo

Ariete 4618 Airy Fryer XXL

Questa friggitrice ad aria di Ariete ha una capienza di 5,5 litri, lo standard per le friggitrici di gamma media. Può cuocere fino a 2,5 kg di cibo.

Facilità di pulizia, con il cestello estraibile che facilita le operazioni e permette di effettuare il lavaggio in lavastoviglie. Le dimensioni sono ridotte rispetto ad altri modelli.

Presenti 7 programmi di cottura, selezionabili dallo schermo LCD, mentre la potenza è di 1300W, leggermente inferiore ai concorrenti, ma che permette di risparmiare in bolletta, a fronte di cotture comunque veloci.

PRO Risparmio in bolletta

Dimensioni CONTRO Potenza bassa

Moulinex EZ3018 Easy Fry

Moulinex è uno dei marchi leader nel settore degli elettrodomestici in cucina, con questa friggitrice ad aria offre un prodotto ad un prezzo economico rispetto ai concorrenti.

La capienza nel modello più economico è limitata a 1,6 litri, che lo rende più compatto rispetto ad altri marchi. Presente anche una versione a capienza più elevata, con un prezzo più alto.

Può cuocere e friggere in poco tempo svariate tipologie di cibo, con sei modalità presenti. L’utilizzo e la pulizia sono di semplice fattura.

PRO Facile utilizzo

Prezzo CONTRO Capienza ridotta

COSORI Friggitrice ad Aria Calda 5.5L

Questa friggitrice ad aria di COSORI ha una capienza di 5,5 litri, nella media rispetto agli altri modelli in commercio.

Presenti 10 programmi selezionabili per la cottura ed un ricettario con 100 ricette da poter utilizzare. Le dimensioni non sono ridotte, ma ci sono più funzionalità rispetto ai modelli di friggitrici ad aria concorrenti.

Facile da pulire in lavastoviglie, con i componenti interni che sono estraibili. La potenza è di 1700W.

PRO Capacità

Ricettario CONTRO Dimensioni

Philips Airfryer XL HD9260/90

Questo modello di friggitrice ad aria di Philips è tra i top di gamma del settore, con un prezzo anche più alto rispetto ai suoi concorrenti.

La capacità è di 1,2 kg, che permette di cuocere fino a 5 porzioni. La pulizia ed il lavaggio in lavastoviglie risultano semplici. Diverse modalità, per friggere, cuocere al forno e grigliare.

Incluso il ricettario con 30 ricette presenti da poter utilizzare con le varie modalità della friggitrice ad aria.

PRO Modello top di gamma

Elevata capacità

Semplice da usare

Ricettario CONTRO Prezzo

Friggitrice ad aria: come scegliere?

Ci sono diversi modelli di friggitrice ad aria in commercio e negli ultimi anni sono entrate in competizione anche con i forni elettrici ventilati, per la loro possibilità di cuocere al forno.

Friggitrice ad aria e forno ventilate: le differenze

Entrambi possono cuocere al forno e riescono a fornire gli stessi servizi per la cottura del cibo. Nei modelli più evoluti di friggitrici ad aria è possibile cuocere pizze, pane e torte, come accade anche nel forno ventilato.

I modelli più economici di friggitrici ad aria, però, non sono comparabili con un forno ventilato, avendo anche una capienza ridotta.

I due prodotti sono simili tra loro, sfruttando l’aria calda per cuocere i cibi. Solitamente la friggitrice ad aria è più compatta e di dimensioni più ridotte rispetto ad un forno ventilato. Questo potrebbe essere un fattore da prendere in considerazione durante l’acquisto.

Vantaggi e svantaggi di una friggitrice ad aria

Acquistando una friggitrice ad aria si ottengono degli immediati vantaggi, a fronte di qualche svantaggio.

Tra i vantaggi:

Tutto in 1 – Con una friggitrice ad aria si ottengono anche delle modalità che si hanno nel forno ventilato, nel tostapane ed altri elettrodomestici da cucina

– Con una friggitrice ad aria si ottengono anche delle modalità che si hanno nel forno ventilato, nel tostapane ed altri elettrodomestici da cucina Frigge senza olio – Rispetto alla cottura fritta tradizionale, non servono grandi quantitativi di olio per friggere: basterà un cucchiaio per un ciclo di cottura.

– Rispetto alla cottura fritta tradizionale, non servono grandi quantitativi di olio per friggere: basterà un cucchiaio per un ciclo di cottura. Pochi grassi – Una cucina più salutare con meno grassi e priva di sostanze potenzialmente nocive

– Una cucina più salutare con meno grassi e priva di sostanze potenzialmente nocive Veloce da pulire – Rispetto ad un forno si può pulire e lavare in lavastoviglie

– Rispetto ad un forno si può pulire e lavare in lavastoviglie Dimensioni – Le dimensioni sono ridotte e permettono di non averla sempre ad occupare spazio in cucina

Tra gli svantaggi:

Capienza limitata – Nei modelli più economici non è possibile cuocere pizze e torte all’interno del cestello

– Nei modelli più economici non è possibile cuocere pizze e torte all’interno del cestello Cottura limitata – Solitamente si cucina un alimento per volta

– Solitamente si cucina un alimento per volta Fritto non identico all’originale, anche se rimane buono e croccante

Fattori da considerare

Tra le caratteristiche da guardare durante un acquisto di una friggitrice si sono varie cose, dalle dimensioni alla capienza, alla possibilità di avere funzioni forno.

Capienza

La capienza di una friggitrice ad aria varia da modello a modello. In quelli più economici risulta essere più ridotta e dunque permette la cottura solo di un cibo per volta.

I modelli a capienza elevata hanno scompartimenti diversi e permettono anche la cottura a forno, che può essere paragonata ad un forno ventilato. In questi casi si ha un prodotto più dinamico e che può sostituire il forno.

Funzioni

Ci sono dei programmi pre-installati all’interno di ogni modello, che permettono di cuocere in modi diversi, dalla frittura alla griglia, ma anche con il pollo allo spiedo, per i modelli più capienti.

Potenza

La potenza di una friggitrice ad aria può variare a seconda del modello e del prezzo finale. Varia da 1300W ad oltre 2000W, risultando simile ad un forno per il consumo energetico, anche se cuoce in minor tempo, consentendo un risparmio in bolletta.

Friggitrici ad aria: prezzo

Il prezzo di una friggitrice dipende dalle funzionalità e dalla capienza del modello scelto. I modelli più piccoli possono avere un prezzo più economico, anche inferiore ai 100 euro.

Il prezzo standard per una capienza “media” è di circa 100 euro, che può variare a seconda del marchio. I modelli top di gamma possono arrivare anche ad oltre 200 euro.

Friggitrici ad aria: guida all’acquisto

La scelta di una friggitrice ad aria dipende dal suo utilizzo finale. Se si cucina per poche persone e si vuole un prodotto per “friggere” gli alimenti, come le patatine fritte, si possono considerare i modelli più economici.

Chi vuole sostituire il forno ventilato con una friggitrice ad aria, dovrà andare su modelli più costosi e capienti, che permettono di cuocere dolci, pane e pizza al loro interno.

Domande Frequenti – Friggitrici ad aria (FAQ)