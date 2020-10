Usa 2020, Trump: “I Biden sono criminali, vanno arrestati”

Il presidente Trump si scaglia nuovamente contro il candidato democratico Joe Biden, durante il suo intervento in Georgia per la campagna elettorale. Trump fa riferimento alle email pubblicate dal New York Post: “Si tratta del più grande scandalo politico dopo lo spionaggio sulla mia campagna da parte di Obama”.

Poi attacca la famiglia Biden: “Sono dei criminali, una famiglia che nel partito ha passato il potere ai marxisti”, queste le parole di Trump, con l’ultimo dibattito che dovrebbe tenersi il 22 ottobre.

Lo scandalo su cui si basa Trump è quello legato al figlio di Joe Biden, Hunter, indagato in Ucraina per delle vicende legate alla società energetica ucraina Burisma. Le accuse non sono state mai confermate, con l’accusa di Trump di pressioni da parte del vice di Obama sui funzionari del governo ucraino.