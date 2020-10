Conte parlerà alle 18 per annunciare le nuove misure

Il premier Conte parlerà alle ore 18 di questa sera per annunciare le nuove misure di contrasto alla diffusione del coronavirus, che ha portato ad un aumento dei casi negli ultimi giorni ed il saturamento delle terapie intensive.

Le prime ipotesi riguardano bar e ristoranti, che dovrebbero chiudere in anticipo, con la stretta anche su palestre ed attività all’aperto. La didattica a distanza dovrebbe essere adottata in “rotazione”, con lo scaglionamento degli ingressi degli studenti. Le lezioni potrebbero iniziare alle 11, in modo da non sovraffollare i mezzi pubblici, anche se rimane il problema della frequenza e dei servizi.