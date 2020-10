Coronavirus Lombardia 18 ottobre, crescono i contagi: +2.975 rispetto a ieri

Sono in crescita i contagi in Lombardia, con quasi 3 mila nuovi positivi che sono stati rilevati nelle ultime 24 ore. Il totale delle persone positive dall’inizio dell’epidemia è di 123.794, con 17 mila decessi.

Crescono anche i morti, 21 in tutta la Regione secondo quanto riportato dalle autorità sanitarie. Anche le terapie intensive risultano in crescita, con un +14 rispetto alla giornata di ieri. I ricoveri sono saliti in maniera rapida, con +122.

Il numero dei tamponi è rimasto stabile rispetto alla giornata di ieri, sui 30 mila test.