Coronavirus nel mondo oggi 18 ottobre, raggiunti i 40 milioni di contagiati

I casi nel mondo di oggi 18 ottobre hanno raggiunto i 40 milioni di contagiati dall’inizio della pandemia. Negli Stati Uniti sono 8,3 milioni le persone contagiate, mentre i morti sono 224 mila.

La Spagna ha quasi raggiunto il milione di casi positivi con quasi 34 mila morti. In Francia sono 867 mila i casi positivi, mentre in Regno Unito 705 mila ed in Italia 402 mila, come da bollettino di ieri.