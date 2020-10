Coronavirus, stasera Conte annuncia le nuove misure. Verso una stretta per bar e scuole

Il premier Conte questa sera spiegherà le nuove misure restrittive che il Governo ha deciso di mettere in atto a partire dalla prossima settimana. Si preconfigura uno stop a bar e pub dalle ore 21, mentre i ristoranti dalle 23. Stop anche alle palestre. La scuola dovrebbe rimanere in presenza con degli ingressi scaglionati.

Questa mattina è previsto per le 10 un incontro tra Regioni, Anci e Upi, alla quale parteciperà anche il ministro dell’Università, Gaetano Manfredi ed il commissario straordinario Domenico Arcuri.

Inoltre ci sarà lo stop per fiere e congressi, oltre al divieto di consumare bevande in piedi fuori dai locali alle 18. Gli studenti potrebbero entrare alle ore 11, con una quota di didattica a distanza, per ridurre la capienza nei mezzi pubblici.