Migliori bici elettriche pieghevoli 2020: recensioni e guida all’acquisto

Con l’arrivo del Bonus Mobilità 2020 è aumentata la vendita di bici elettriche e monopattini (qui l’articolo sui monopattini elettrici), con molte persone che hanno sfruttato lo sconto del 60% sul prezzo di acquisto di un mezzo sostenibile, fino ad un massimo di 500 euro.

Le bici elettriche pieghevoli sono indicate per chi le usa sui mezzi pubblici e per spostarsi, per la loro compattezza ed il peso limitato.

Le migliori bici elettriche pieghevoli 2020

Ecco una lista dei migliori modelli di bici elettriche pieghevoli per rapporto qualità-prezzo:

Gocycle GX

Nilox Doc X2

Xiaomi X-Yzz4007Gl

NCM London

Revoe Dirt Vtc

Tabella di confronto – Bici Elettriche Pieghevoli 2020

Di seguito una tabella per il confronto tra i modelli di bici elettriche pieghevoli presentate.

Gocycle GX

Questo modello di bici elettrica pieghevole è uno dei migliori in commercio, per qualità di costruzione e materiali, che va ad influire anche sul prezzo di listino, che supera i 3.000 euro. Per chi è alla ricerca di una bici elettrica pieghevole che possa durare anni, questo è uno dei modelli da tenere in considerazione, apprezzato dagli utenti che lo hanno acquistato.

Il peso è di 18 kg, che consente uno spostamento senza particolari problemi in città e sui mezzi pubblici. Le ruote sono abbastanza grandi da 20 pollici, che consentono un uso agevole anche su terreni sconnessi.

Gocycle GX - Bicicletta elettrica pieghevole, colore nero opaco Il GX può essere ripiegato in modo tale da essere trasportato nei mezzi pubblici e riposto in modo ordinato in ufficio.

La potente batteria agli ioni di litio (300 Wh) garantisce una portata fino a 65 km con un tempo di ricarica di 7 ore.

Il COCKPIT del GX è dotato di manici ergonomici combinati con un interruttore girevole meccanico a 3 marce. I LED centrali indicano lo stato di carica della batteria.

La confezione include: App GocycleConnect per registrare tutti i dati importanti sulla bicicletta (lingua italiana non garantita)

Spedizione assicurata con UPS il giorno lavorativo successivo.

Nilox Doc X2

Questo modello di Nilox di bici elettrica pieghevole è uno dei migliori per rapporto qualità-prezzo, che permette l’acquisto con una cifra considerevolmente più bassa rispetto ai concorrenti. Con l’utilizzo del Bonus Mobilità si riesce ad abbassare il prezzo di listino, riuscendo ad acquistare la bici elettrica a meno di 300 euro.

Il peso è di 20,5 kg che consente comunque un movimento in città e per i pendolari. Le ruote sono da 16 pollici, dalle dimensioni ridotte che consentono di ridurre lo spazio occupato a bici piegata.

Xiaomi X-Yzz4007Gl

Xiaomi è uno dei marchi leader nel settore dei mezzi sostenibili, avendo anche molti monopattini elettrici venduti negli ultimi mesi. Questo modello di bici elettrica pieghevole è acquistabile ad un buon rapporto qualità-prezzo, per un ottimo utilizzo in città e in movimento.

Il peso è di 21 kg nella media per i suoi concorrenti nella fascia media, consentendo un utilizzo pratico nel quotidiano. Le ruote sono da 16 pollici, che riducono l’ingombro quando la si trasporta.

Xiaomi X-Yzz4007Gl Electric Power Assisted Pieghevole Colore Nero, Adulti Unisex, Taglia Unica Prodotto di ottima qualità, materiale affidabile

Prodotto creato sia per appassionati che per professionisti

Prodotto utile e pratico

NCM London

Il modello di bici elettrica pieghevole NCM London è uno dei migliori per l’utilizzo cittadino, con un prezzo di listino di poco superiore ai mille euro, che si possono abbassare di 500 euro con il Bonus Mobilità 2020.

Il peso è di 24 kg e potrebbe risultato troppo pesante anche rispetto ai suoi modelli concorrenti, nonostante abbia le ruote da 20 pollici, il che è un plus in stabilità.

NCM London 20” Bicicletta elettrica Pieghevole, 36V 15Ah 540Wh Grigio PIEGATURA FACILE CON ROBUSTO TELAIO BASSO : NCM London è stato progettato per essere piegato facilmente e senza attrezzi, consentendo una rapida conservazione e trasporto; il telaio, la cerniera, i pedali e la sella si piegano per una flessibilità eccezionale.Con il suo design di telaio molto basso, montare e smontare è semplice per chiunque, rendendola una bicicletta adatta a tutti i ciclisti, soprattutto in città.

BATTERIA RIMOVIBILE AGLI IONI DI LITIO CON PORTA USB : DeHawk di alta qualità La batteria da 36 V, 15 Ah fornisce al motore tutta la potenza necessaria per raggiungere la massima potenza di 15,5 km / h, e offre ai motociclisti almeno 40 km di supporto per il pedale ( fino a 100 km in modalità Eco) .Una porta USB integrata ti consente di ricaricare i tuoi dispositivi intelligenti mentre sei in movimento.

GUIDA PIÙ SICURA E CONFORTEVOLE : i freni a disco anteriori e posteriori Tektro assicurano un arresto rapido e sono meno influenzati dalle condizioni atmosferiche rispetto ai freni V.Un faro Spanninga da 20 lux consente una guida leggera e sicura in condizioni di scarsa illuminazione. La sella pieghevole è progettata per una facile rimozione della batteria ed è anche molto confortevole con le sospensioni integrate. Un deragliatore Shimano massimizza la fluidità e l'affidabilità del cambio.

PIÙ FUNZIONALE CON PIÙ ACCESSORI: parafanghi anteriori / posteriori robusti e leggeri ti tengono pulito e asciutto in condizioni di pioggia; un portapacchi posteriore è utile quando è necessario trasportare borse extra; una guida in metallo mantiene sempre la catena sul sito pur mantenendo i tuoi vestiti puliti e impedendo loro di catturare durante la guida.

Revoe Dirt Vtc

Il modello di Revoe di bici elettrica pieghevole è uno tra quelli più venduti su Amazon, sono molte le recensioni positive degli utenti che l’hanno acquistata nei mesi scorsi.

Il prezzo è competitivo per una bici elettrica pieghevole, sugli 800 euro da poter portare sotto i 400 euro con il Bonus Mobilità.

Il peso è di 18 kg che consente un utilizzo in città, con gli spostamenti a mano che risultano semplici e efficaci. Oltre al peso basso ha anche le ruote da 20 pollici, per garantire maggiore stabilità sul manto stradale.

Revoe 553503 Dirt Vtc Bicicletta Elettrica Pieghevole 20', Nero REVOE Dirt VTC Bicicletta Elettrica Pieghevole 20' Adulto, Nero

Velocità massima 25 Km/h - Fino a 40 km di autonomia

Motore 250W - Batteria agli ioni di litio 36V-10 Ah - Tempo di carica: 3 ore

Display a LED, 3 velocità disponibili: 6 Km/h, 15 Km/h e 25 Km/h + Ausilio all'avviamento

Ruote 20' - Pneumatici "FAT" all terrain 20x4.0'

Le bici elettriche pieghevoli più vendute

Come scegliere la bici elettrica pieghevole

Per scegliere la bici elettrica pieghevole più adatta alle proprie esigenze bisogna valutare dove verrà utilizzata. Per un utilizzo cittadino, con spostamenti con mezzi pubblici, sono indicate le bici elettriche pieghevoli più compatte e leggere.

Autonomia

Uno dei fattori principali per una bici elettrica pieghevole è l’autonomia, che può variare a seconda del modello. Per un uso continuo durante la giornata serve almeno un’autonomia di 40 km, per potersi muoversi senza problemi.

Se si dovesse esaurire la batteria, si procederà con la pedalata standard, con alcuni modelli che hanno la modalità Eco per aumentare il chilometraggio.

Motore

Il motore di una bici elettrica pieghevole a pedalata assistita è di 250W per il maggior numero dei modelli, che consente un’utilizzo base nel quotidiano.

Uno dei fattori da considerare è la posizione del motore, se anteriore, posteriore o centrale, visto il peso dell’oggetto. Il otore posteriore è quello più scomodo da montare, che potrebbe creare problemi in fase di smontaggio di una ruota.

Prezzo

I prezzi di una bici elettrica pieghevole possono variare a seconda del marchio e del modello, con varie caratteristiche, come le ruote e l’autonomia, che vanno ad influenzare il prezzo finale.

Per i modelli di fascia media si va dai 600 euro ai 1000 euro, mentre i modelli top di gamma possono superare i 2000 euro.