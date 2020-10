Reggio Emilia, spari in centro dopo una lite: un ferito in gravi condizioni

Verso le 23.30 di sabato c’è stata una sparatoria in pieno centro a Reggio Emilia, con una persona che si trova in gravi condizioni. In totale le persone rimaste ferite sarebbero tre.

Secondo quanto riportato una persona ha aperto il fuoco con una pistola scacciacani modificata, dopo una discussione con altri giovani. Il ragazzo è fuggito tra la folla ed al momento è ricercato.

Sul posto sono giunte le forze dell’ordine, che hanno transennato la zona. Il sindaco, Luca Vecchi, è giunto sul luogo della sparatoria: “Inammissibile un episodio del genere. Questa non è una città violenta”.