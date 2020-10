Roma, Calenda si candida a sindaco. Il PD vuole le primarie

Il leader di Azione, Carlo Calenda, si è candidato a sindaco di Roma durante la trasmissione “Che tempo che fa” su Rai Tre.

Il PD ha chiesto le primarie al leader di Azione, che però replica: “Zingaretti non ha un candidato, dovrà accontentarsi”, spiegando come la sua candidatura rimarrà in piedi anche se il PD dovesse proporre un altro candidato.

La scelta di Calenda è stata presa nelle ultime settimane, per le elezioni del 2021, che vedranno la città di Roma scegliere il sostituto di Virginia Raggi.