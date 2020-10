Assegno unico alle famiglie: a chi spetta e gli importi

Nella Manovra 2021 è stato inserito il nuovo Assegno Unico alle famiglie, per ogni figlio fino ai 21 anni. Gli importi erogati dal primo luglio 2021 saranno nella fascia tra i 50 e 250 euro, a seconda del reddito della famiglia. Inoltre sarà destinato anche agli autonomi e disoccupati, oltre a chi pagava troppe poche tasse per entrare nei bonus.

Lo stanziamento è di 3 miliardi per il 2021, che diventerà di 6 miliardi nel 2022, quando durerà 12 mesi. Questa misura andrà a sostituire gli attuali bonus per i figli, che sono di circa 15 miliardi, tra cui le detrazioni fiscali, l’assegno per i figli a carico ed il bonus bebé. A questi 15 miliardi si andranno ad aggiungere 6 miliardi all’anno per dare l’assegno mensile a tutte le famiglie per ogni figlio.

Sono circa 12,5 milioni i bambini e ragazzi che rientreranno nella misura, tra cui 10,1 figli minorenni. L’assegno verrà erogato dal settimo mese di gravidanza.

Si allargherà così la platea delle famiglie che riceveranno un bonus per i figli. Attualmente sono 4,2 milioni le famiglie che sono raggiunge da assegni. Le famiglie da reddito autonomo, circa 2,4 milioni, ad oggi erano escluse dai sussidi.