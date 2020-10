Conte: “Prime dosi di vaccino a inizio dicembre”

Il premier Conte ha parlato del vaccino da Covid-19 nel nuovo libro di Bruno Vespa, con delle dichiarazioni che sono arrivate subito al centro del dibattito politico. “Le ultime fasi del vaccino di Oxford saranno completate nelle prossime settimane, con le prime dosi disponibili all’inizio di dicembre”, queste le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

L’anticipazione del nuovo libro di Bruno Vespa è uscita in mattinata, mentre il libro sarà in vendita dal 29 ottobre, edito da Mondadori.

“All’inizio avremo 2-3 milioni di dosi”, ha dichiarato Conte, spiegando che la Commissione europea ha commissionato ad AstraZeneca centinaia di milioni di dosi.

Inoltre Conte ha toccato anche il tema del Mes nel libro: “Prendo atto delle dichiarazioni del governatore della Banca d’Italia, che ha spiegato come ci sarebbe uno stigma per chi lo chiede. Non posso prevedere le reazioni dei mercati finanziari”.