Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 20 ottobre: tornano ad aumentare i casi (+10.874)

I dati di oggi 20 ottobre sul coronavirus in Italia sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. Nei giorni scorsi c’è stata un’impennata di nuovi casi e ricoveri in terapia intensiva. Alcune regioni hanno già chiesto il coprifuoco nella giornata di oggi al Governo, come Lombardia e Campania.

I dati della Lombardia di oggi 20 ottobre.

Bollettino Protezione Civile 20 ottobre

Oggi c’è stato un nuovo aumento dei casi, che arrivano quasi a 11 mila, con incremento del numero delle terapie intensive e dei decessi.

I dati sul Covid-19: