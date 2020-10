Coronavirus, Lombardia verso il coprifuoco dalle 23 alle 5. Speranza ha detto sì

La Lombardia ha chiesto al Governo di poter introdurre il coprifuoco dalle ore 23 alle ore 5, dopo l’aumento dei casi degli ultimi giorni, che hanno portato la Regione ad oltre 2 mila positivi in 24 ore. Nella giornata di ieri sono poco più di 1.600 i positivi, con un calo dei test.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha avallato questa decisione, che potrebbe entrare in vigore nelle prossime ore. I numeri delle terapie intensive della Lombardia sono in crescita, con l’ospedale a Milano Fiera che potrebbe essere riaperto per la necessità di posti letto.