Il consigliere del Csm, Piercamillo Davigo, andrà in pensione oggi e non farà più parte del Consiglio Superiore della Magistratura. Lo ha deciso il Plenum del Csm, che ha votato con 13 voti a favore, 6 contro e 5 astenuti una pratica per la permanenza di Davigo nel Csm.

Davigo nei giorni scorsi aveva dichiarato che la legge istitutiva del Csm non preveda che la pensione abbia come conseguenza la decadenza da consigliere del Csm.