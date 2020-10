Miglior deumidificatore 2020, confronto e guida all’acquisto

Con l’arrivo della stagione autunnale il clima è diventato più freddo e umido, causando problemi specialmente nelle abitazioni meno isolate dal punto di vista termico. Inoltre per chi ha il bucato in caso e non ha un’asciugatrice (qui l’articolo sulle asciugatrici slim) potrebbe riscontrare un aumento dell’umidità nelle ore notturne.

Il deumidificatore è utilizzato anche in estate per le zone più afose, ma l’umidità d’inverno e le case chiuse ha un notevole aumento all’interno delle abitazioni.

Ecco una lista dei migliori modelli di deumidificatori del 2020:

Olimpia Splendid Aquaria Slim 14 P

Questo deumidificatore di Olimpia Splendid è uno dei più economici in commercio, disponibile in diverse versioni con capacità di litri diversa. Questa versione può assorbire fino a 14 litri in 24 ore, con la presenza di una tanica di 2 litri per l’acqua assorbita.

Presente anche il timer regolabile per la partenza ritardata da un’ora a 24 ore.

IN OFFERTA Olimpia Splendid 01958 Aquaria Slim 14 P Deumidificatore 14 Litri al Giorno con Tanica Estraibile, Timer 24 Ore Integrato e Pure System, Gas Naturale R290, Bianco Deumidifica fino a 14 litri al giorno; possibilità di programmarne il funzionamento con il timer integrato (da 1 a 24 ore)

Compatto e facile da trasportare grazie al design slim (185mm di spessore), la maniglia e le ruote piroettanti

Deumidificazione con scarico in continuo della condensa o tramite tanica estraibile da 2 litri. Spegnimento automatico con tanica piena

Pure system: filtro antipolvere per un'aria di casa più sana e pulita

Precaricato con gas refrigerante naturale R290: rispetta l'ambiente e garantisce il minimo impatto sul riscaldamento globale (GWP = 3)

Inventor Eva II PRO WiFi

Uno dei punti di forza di questo deumidificatore è la molteplicità di funzioni e l’utilizzo Wi-Fi che permette tramite smartphone.

Presente la funzionalità di asciugatura turbo per la biancheria. La tanica di assorbimento dell’acqua è di 3 litri, oltre alla presenza del tubo di scarico con fino a 16 litri ogni 24 ore.

Inventor Eva II PRO WiFi, Deumidificatore Portatile (capacità di deumidificazione 16L/24h - Adatto Fino a 50 m2), Connessione WiFi, Deumidificazione Intelligente, Asciugabiancheria. Asportazione umidità 16L al giorno adatto anche per spazi ampi. Design moderno ed elegante e basso consumo energetico. Due (2) anni di garanzia Inventor

Funzioni: Connessione WiFi (APP da scaricare: INVMATE II),Deumidificazione Intelligente, Asciugabiancheria, Turbo, Timer di 24 ore, Avvio e spegnimento automatico, Sbrinamento automatico, Deumidificazione continua e a scelta Drenaggio continuo

Serbatoio d'acqua blue semi trasparente di 3L che rende il livello dell'acqua visibile, dotato anche di protezione contro le fuoriuscite accidentali dell'acqua. Questo modello non e' dotato di ionizzatore.

EVA utilizza Il gas refrigerante R290 di ultima generazione il quale garantisce sia la massima efficienza energetica che il funzionamento ottimale del deumidificatore! Allo stesso tempo, è estremamente eco-compatibile in quanto il suo potenziale sul riscaldamento globale è molto basso mentre il suo impatto sulla riduzione dell’ozono è pari a zero.

De’Longhi DDSX225 Tasciugo AriaDry

Uno dei deumidificatori più completi in commercio, con diverse modalità di asciugatura della biancheria, con la diminuzione del 50% del tempo di asciugatura.

Può rimuovere fino a 25 litri di umidità al giorno, con una tanica di 5 litri a disposizione, oltre al tubo di scarico. Consuma un po’ di più di altri modelli concorrenti, con 446W di massima potenza.

De'Longhi DDSX225 Tasciugo AriaDry Deumidificatore Ambiente Casa, 446 W, 25 Litri, 44 Decibel, Plastica, Bianco DEUMIDIFICATORE: rimuove dalla tua casa fino a 25 L di umidità al giorno

ASCIUGABIANCHERIA: grazie alla funzione Laundry, il DDSX225 aiuta a ridurre i tempi di asciugatura degli indumenti del 50%

SISTEMA DI FILTRAZIONE DELL'ARIA: dotato di un doppio stadio di filtrazione grazie al filtro antipolvere con trattamento Biosilver agli ioni d'argento; certificazione “Asthma Allergy Friendly"

TANK CONTROL SYSTEM: l'apparecchio si arresta automaticamente, quando la tanica è piena; il sistema è attivo anche con lo scarico in continuo

DOPPIO SISTEMA DI ELIMINAZIONE DELLA CONDENSA: per scaricare l'umidità asportata in tanica o ininterrottamente attraverso un apposito tubicino

ARGO BabyDry Evo

Questo deumidificatore di Argo può assorbire fino a 11 litri al giorno. Può essere utilizzato in ambienti e stanze fino a 15 metri quadri per un utilizzo ottimale.

Presente la funzionalità di sbrinamento automatico, con temperatura di funzione che va da 5 gradi a 32 gradi.

ARGO BabyDry Evo Deumidificatore con Refrigerante R290, Capacitá di Deumidificazione 11 L/24 H, Bianco Deumidifica fino a 11 litri al giorno, ed è ideale per ambienti fino a 15 mq

Utilizza un gas refrigerante ecologico che non contribuisce al surriscaldamento dell'ambiente

Serbatoio per l raccolta della condensa facilmente rimovibile

Funzionamento fino a basse temperature: 5°c-35°c

È dotato di attacco rapido per scarico continuo della condensa

Pro Breeze Deumidificatore 12L

Il deumidificatore Pro Breeze può assorbire fino a 12 litri di acqua al giorno, con la presenza di una tanica da 1,8 litri.

Il display mostra il livello di umidità attuale, con tre modalità (continua, automatica e sleep). Il sensore di umidità permette di impostare l’umidità desiderata tra 30 e 80 per cento.

Pro Breeze Deumidificatore 12L / Day con display digitale dell'umidità, modalità Sleep, drenaggio continuo, asciugatura della biancheria e timer 24 ore - Ideale per umidità e condensa 12 LITRI AL GIORNO: Rimuove fino a 12 litri di acqua al giorno a basso consumo energetico. Ideale per l'umidità, la muffa e l'umidità in case, scantinati e bagni che soffrono di condizioni di umidità e umidità

AMPIO SERBATOIO DELL’ACQUA: Il serbatoio dell'acqua da 1,8 litri si spegne automaticamente quando è pieno, con un tubo di drenaggio continuo incluso per un uso a lungo termine e 4 ruote per una facile portabilità tra le stanze

DISPLAY A LED digitale: Lo schermo a LED digitale mostra l'attuale livello di umidità ambientale e consente di controllare 3 modalità di deumidificazione tra cui modalità automatica, continua e sleep

SENSORE DI UMIDITÀ: Il sensore di umidità incorporato consente di impostare l'umidità ambiente desiderata tra il 30% e l'80%. Una volta raggiunto questo livello, l'unità si spegne per risparmiare energia

TIMER 24 ORE: Un timer incorporato consente di programmare l'attivazione o la disattivazione del deumidificatore durante il giorno e la notte

Come scegliere un deumidificatore

Per scegliere un deumidificatore occorre valutare l’ambiente dove è presente l’umidità e la quantità di acqua da assorbire durante il giorno.

Cosa è un deumidificatore?

Un deumidificatore è un dispositivo in grado di assorbire l’umidità di un determinato ambiente. Riesce a ridurre il vapore acqueo all’interno di un ambiente chiuso.

L’umidità elevata può rovinare gli ambienti di una stanza, con la presenza di muffe e batteri, oltre che provocare asma ed allergie.

Un ambiente troppo secco al tempo stesso non è consigliabile, con il grado di umidità consigliato tra il 40 ed il 60 per cento.

Come funziona un deumidificatore?

I dispositivi in commercio sono di facile utilizzo, riuscendo a assorbire l’umidità connettendoli alla presa elettrica. Successivamente riescono a condensare l’umidità in acqua grazie all’utilizzo di un gas refrigerante.

L’acqua viene raccolta in una tanica, per poi essere rimossa, mentre altri dispositivi hanno un tubo di scarico.

Deumidificatori: i prezzi

I prezzi di un deumidificatore possono variare a seconda della potenza e la capacità di deumidificare dello stesso. Vanno da circa 100 euro ad oltre 300 euro per i modelli top di gamma.

I dispositivi più grandi vengono utilizzati in locali e palestre, per ridurre l’umidità che si potrebbe presentare.

Domande Frequenti – Deumidificatori (FAQ)