Roma, ville dei Casamonica demolite questa mattina

Questa mattina alle 6 è partita la demolizione delle ville dei Casamonica. Si tratta di otto immobili, tra ville abusive con piscina e capannoni, tutte che fanno parte della rete dei Casamonica, in zona Romanina a Roma. Il progetto di “ripristino della legalità” è portato avanti dal VII Municipio, coordinato dalla Prefettura di Roma.

L’operazione di oggi fa seguito a quella del 20 novembre 2018, quando furono sgomberate otto ville dei Casamonica in via del Quadraro. Per le operazioni sono impegnati 100 agenti.