Coronavirus Lombardia 22 ottobre: tutti i dati di oggi

Dopo l’impennata dei casi positivi dei giorni scorsi la regione è sotto osservazione da parte del Governo, per capire l’andamento dei contagi. Ieri sono stati registrati oltre 4 mila casi positivi in 24 ore.

Dalla sera di oggi in Lombardia scatta il coprifuoco dalle ore 23 fino alle 5 del mattino. La Lombardia è la prima regione in Italia ad attuare il coprifuoco, domani sarà attuato in Campania e nel Lazio.

Sono 4.125 i casi positivi di oggi 22 ottobre, con 156 terapie intensive occupate (+22). Qui i dati a livello nazionale.