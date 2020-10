Coronavirus nel mondo oggi 22 ottobre, Spagna e Francia superano il milione di casi

I casi positivi in Europa sono in aumento, come dimostrato anche dall’ultimo bollettino di ieri dei dati italiani, con oltre 15 mila casi giornalieri.

Spagna e Francia hanno superato il milione di casi positivi, mentre le vittime rimangono intorno alle 34 mila vittime. Nel Regno Unito sono quasi 800 mila e in Italia sono 449 mila.

Negli Stati Uniti sono 8 milioni e mezzo i casi positivi, mentre in India quasi 8 milioni.