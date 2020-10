Ecco il nuovo modello di autocertificazione (editabile): è valido in tutta Italia

Pubblicato dal ministero dell’Interno il nuovo modulo di autocertificazione, che è valido in tutta Italia per i coprifuoco che sono stati indetti dalla serata di oggi (in Lombardia, domani Campania e Lazio).

Il modulo è editabile, potendo inserire le proprie informazioni sul PDF per poi stamparlo. Lo potete scaricare a questo indirizzo.

Questo modulo potrà essere esibito alle forze di polizia se si dovrà uscire durante il coprifuoco, al momento in vigore nelle regioni Lombardia, Campania e Lazio. Anche a Genova si stanno per istituire delle zone rosse, con divieto di circolazione.