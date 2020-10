Usa, Obama: “Trump ha sbagliato tutto”. Stanotte il dibattito in tv

L’ex presidente americano Barack Obama, si è scagliato contro Donald Trump durante il drive-in elettorale a Philadelphia, in Pennsylvania. Quando mancano pochi giorni al voto delle elezioni presidenziali, Obama attacca Trump sul suo modo di governare: “Insulta chiunque non lo sostenga e lo minaccia di mandarlo in galera. Non è un comportamento normale per un Presidente. Non potremmo tollerarlo nella nostra famiglia, eccetto forse da parte di uno zio pazzo”.

“Usa il suo ruolo come un reality show ed ha avuto indici bassi. Ha dimostrato di non prendere sul serio il proprio lavoro”, queste le parole di Obama su Trump.