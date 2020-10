Coronavirus Campania, De Luca: “Chiudo tutto tranne le attività essenziali”

“Perfino l’ordinanza che entra in vigore oggi è già superata dai dati. Dobbiamo decidere oggi, non domani o tra una settimana. Comunicherò al Governo la richiesta di lockdown nazionale”, ha annunciato il governatore della Campania in diretta Facebook.

“Procederemo con la chiusura di tutto. Per i dati che abbiamo oggi occorre agire subito”, ha detto De Luca.

“Chiudiamo tutto tranne l’attività industriale, le attività agroalimentari, le cose che abbiamo già conosciuto nel mese di marzo. Credo che dobbiamo bloccare la mobilità tra province e tra Comuni. Tentando di difendere per quanto possibile le attività produttive”, queste le parole di De Luca.

“Non voglio trovarmi di fronte alle scene dei camion con le bare, non siamo garantiti da nessuno che questo non avvenga. Altrimenti quelle immagini che abbiamo visto qualche mese fa sono destinate a riprodursi ed entrare nella nostra vita”, ha detto De Luca.