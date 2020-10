Coronavirus, Sardegna verso il lockdown

La Sardegna sta procedendo verso il lockdown, come ha comunicato il governatore Christian Solinas, il quale ha annunciato delle misure per contenere la curva dei contagiati da coronavirus. Si tratterebbe di una misura “stop and go” di 15 giorni, con la chiusura di porti e aeroporti per contrastare la circolazione del virus.

Si tratta di un lockdown che avverrebbe proprio nei giorni nei quali 156 Comuni sono al voto nelle giornata del 25 e 26 ottobre. La decisione dovrebbe arrivare in massimo 48 ore, dopo la riunione con il Cts sardo. Accordo anche con il Governo per l’attuazione di queste misure.