Incidente A19, investito uomo tra Catania e Motta: perde le gambe

Un uomo è stato investito da un furgone sull’autostrada A19 in direzione Palermo. Si tratterebbe di un’autista di un mezzo pesante, rimasto fermo in autostrada al chilometro 186, tra Catania e Motta, che era sceso dal veicolo, finendo per essere investito da un furgone che stava passando in quel momento.

La polizia stradale ha fermato la circolazione per qualche minuto, permettendo all’elisoccorso di intervenire. L’uomo è stato portato in ospedale, ma avrebbe perso l’uso della gambe. La circolazione è successivamente ripresa in corsia di sorpasso.