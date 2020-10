OnePlus 8T è disponibile su Amazon: caratteristiche e prezzi

Il nuovo OnePlus 8T è arrivato su Amazon in tutte le versioni, da quella da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e quella da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Inoltre ci sono varie colorazioni, come accade con l’iPhone 12 (presentato e disponibile da pochi giorni).

In questa versione è stato migliorato il display AMOLED da 120 Hz di frequenza, oltre che con il processore Snapdragon 865. Presente la possibilità della ricarica da 65W “Ultra Fast”, per poter ricaricare lo smartphone in pochi minuti. La batteria è da 4.500 mAh, in aumento rispetto alla versione precedente da 4.300 mAh.

Quattro fotocamere

Sono quattro le fotocamere presenti nel OnePlus 8T, con il sensore principale da 48 MP, oltre ad un sensore Grandangolo da 16 MP, un sensore Macro da 5 MP ed un ultimo sensore Monocromatico da 2MP, per scattare foto in bianco e nero ad alto livello.

OnePlus 8T: prezzi e versioni

Su Amazon sono disponibile due versioni, dal prezzo che varia di 100 euro a seconda del quantitativo di RAM e memoria interna scelto.